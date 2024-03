Livres bricolage : La charpente, mode d'emploi et Enduits et badigeons de chaux

Vous êtes passionné(e) par le bricolage et la décoration d'intérieur ? Alors, deux livres incontournables doivent faire partie de votre bibliothèque ! Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les points forts des ouvrages La charpente, mode d'emploi de Jean-Louis Valentin et Enduits et badigeons de chaux de Iris ViaGardini. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la construction et des finitions de qualité !

La charpente, mode d'emploi de Jean-Louis Valentin



Si vous avez déjà rêvé de construire votre propre maison ou simplement de comprendre les techniques de base utilisées dans le domaine de la construction, ce livre est fait pour vous. Jean-Louis Valentin, expert en charpenterie, vous guide pas à pas dans l'apprentissage des différentes méthodes pour réaliser une charpente solide et esthétiquement plaisante. L'auteur, par ailleurs artisan rénovation à Limoux (Aude, 11) explique notamment les principes fondamentaux de la statique, la fabrication des assemblages, les types de bois utilisés ainsi que les techniques de mise en œuvre. Avec ce livre entre les mains, vous serez en mesure de comprendre le langage des charpentiers et peut-être même de vous lancer dans de petits projets de construction !

Enduits et badigeons de chaux de Iris ViaGardini



Lorsqu'il s'agit de donner une touche authentique et naturelle à vos murs, peu de matériaux rivalisent avec la chaux. Dans cet ouvrage, Iris ViaGardini, spécialiste des techniques de revêtements naturels, vous fait découvrir les secrets des enduits et badigeons de chaux. Que vous souhaitiez apporter une ambiance rustique à votre intérieur ou restaurer des murs anciens, ce livre vous fournira toutes les informations nécessaires. Vous y trouverez des explications détaillées sur la préparation des supports, les outils à utiliser, les différentes compositions des enduits et badigeons et les étapes à suivre pour obtenir des finitions parfaites. Grâce à ces enseignements, vous pourrez créer des surfaces uniques, à la fois respirantes et esthétiques.

Enduits et badigeons de chaux Connaître la chaux. réaliser ses mélanges. préparer et enduire ses murs anciens ou neufs. créer ses couleurs. Iris ViaGardini, Eyrolles, 2015

La charpente, mode d'emploi Connaître les bois de charpente - diagnostiquer et réparer les désordres. Jean-Louis Valentin, Eyrolles, 2014