Menuisier Bois et Menuisier ALU PVC

Votre menuisier dans les Pyrénées orientales pour intervenir sur la charpente en bois de la maison :

L'intervention en restauration d'une charpente traditionnelle est toujours très délicate et demande systématiquement le recours à un artisan qualifié : charpentier ou menuisier .



Restauration à l'identique

Si l'on souhaite conserver à la charpente tout son caractère d'origine, il convient de réparer toute pièce défaillante en utilisant des bois équivalents et en faisant appel aux techniques anciennes d'assemblage. Cette approche particulière se justifie pleinement quand la charpente est apparente.

Afin de ne pas fragiliser la charpente, on veillera à utiliser la même essence de bois pour remplacer tel ou telle pièce.



Intervenir sur une panne



Remplacer une panne intermédiaire dégradée par une pièce de bois neuve ne pose pas de problème particulier car cet élément de la charpente ne fait que reposer sur les échantignoles fixées aux arbalétriers. C'est donc par simple glissement latéral que se fait l'opération.



Il est rare que l'on doive remplacer la totalité d'une panne faitière, si ce n'est le cas d'une toiture fortement dégradée (tempête, incendie...) et c'est alors à une reprise totale de la charpente qu'il faut se résigner. De même pour les travaux d'isolation ...



Pour cela il faut faire appel à un bon Menuisier bois de la région de Perpignan ...

Votre Menuisier pour l'installation des fenêtres PVC ALU de votre maison

Les menuiseries pour fenêtres sont de type traditionnel ou de type industrialisé. Il serait trop complexe d'entrer ici dans les détails des différents types de fenêtres modernes, d'autant que les formes et les matériaux varient d'un modèle à l'autre. Retenons l'essentiel du vocabulaire :

- On appelle "dormant" toutes les parties menuisées qui sont fixées dans la baie et maintiennent la fenêtre, l'assujettissant au mur. on appelle "ouvrant" tout ce qui s'ouvre.



-Les fenêtres traditionnelles sont réalisées en atelier, en bois, par le menuisier. On veillera à une bonne réalisation des profils qui doivent bien s'emboiter pour l'étanchéité verticale et être étudiés pour laisser échapper l'eau de ruissellement en partie basse horizontale.



-Le meilleur modèle est dit à "gueule de loup et mouton".



-Elles peuvent être simples mais surtout en double vitrage.



Les fenêtres industrialisées, en bois, métal plastique ou en matériaux combinés, sont souvent bénéficiaires d'un label délivré après qu'elles aient subi des tests en laboratoire. Ce sont des fermetures modernes, bien réalisées et obéissent au règlement concernant l'isolation thermique, la perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau, la résistance à la poussée du vent, l'isolation acoustique.