terrassement : PRINCIPALES NATURES DE SOLS ET RISQUES INDUITS

Avant de faire place à l'imagination de votre nouvelle vie dans votre petit nid douillet, il faut se heurter à la réalité. Et pour le moment, il s'agit de votre terrain qui est là devant vous et semble bien loin de pouvoir recevoir une maison. C'est donc le moment de préparer votre construction et son terrassement en étudiant la nature du sol de votre construction. Suivons l'analyse d'une entreprise de terrassement de Perpignan, dans le 66



La terre végétale

Elle ne peut servir d'assise à des fondations de maison et doit être enlevée de la surface de construction. Composée de matière organique elle est susceptible de se tasser sous son propre poids, alors imaginez sous celui d'une construction.

Les limons

Ces sols fins d'origines très diverses sont sensibles à l'eau et leur portance varie selon leur humidité. Ils constituent des sols de fondations médiocres.

Une étude géotechnique est nécessaire pour définir le type de fondations, ou le renforcement de la structure de la maison, à réaliser.

Les roches

Les massifs rocheux sont rarement homogènes en raison de leur nature et des irrégularités de structure qu'ils peuvent comporter. Paradoxalement les roches peuvent être des sols de fondations à problème.

Lorsqu'il s'agit de matériaux exploitables, le terrain peut se trouver sur d'anciennes carrières remblayées ou souterraines.

Les fondations de la maison devant être assises sur un sol homogène, toute l'opération de terrassement sur un terrain rocheux vise donc à cette homogénéité à partir d'une étude d'implantation de la construction particulièrement soignée.

Les sols argileux

Ils sont plastiques et imperméables. Lorsqu'ils sont secs, ce sont des sols qui portent bien mais très humides, ils s'amollissent et perdent leur portance. Étanches, ils ne permettent pas aux eaux de pluie de s'infiltrer en profondeur. Ils sont très sensibles à la sécheresse mais également aux circulations d'eau. Ils se gonflent ou se rétractent au gré des saisons, ce qui peut causer des désordres sur les ouvrages.



Sur ce type de terrain, l'emplacement de la maison est donc essentiel pour en assurer la solidité, ce qui rend nécessaire une étude géotechnique. Les niveaux argileux sous l'ouvrage doivent être reconnus pour optimiser ces dispositions.



Lorsque les couches argileuses sont proches de la surface, une solution de collecte des eaux (par drainage) peut s'avérer nécessaire pour éviter les remontées d'humidité de la maison.

Les sables, les graviers

Lorsqu'ils sont secs et ne contiennent pas d'argile, les sols en sables et graviers se caractérisent par une grande perméabilité et une absence de cohésion. Leur tassement sous une charge est quasi instantané. Mais attention : soumis à des circulations d'eau, les sables peuvent avoir un compor­tement liquide. Il peut aussi arriver qu'ils reposent sur des couches de sols médiocres, susceptibles de se tasser sous la charge apportée par la future maison. Il est donc prudent de s'adresser à un bureau d'études géotechniques.

Les remblais

Les matériaux rapportés sur un terrain ont rarement été mis en œuvre pour servir ultérieurement de sol de fondations. Ils sont souvent de qualité médiocre, hétérogènes et peu compacts. Une étude de sol est donc nécessaire pour apprécier leur étendue, leur épaisseur et leur qualité. La solution constructive la plus fréquente consiste à faire pénétrer les fondations à travers la couche de remblais pour les asseoir sur une terre plus consistante.