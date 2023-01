Architecture et domotique : Comment seront habillées nos maisons de demain

La réponse était suggérée à l’observatoire du salon professionnel « Maison et objet» où deux fois par an, les chasseurs de tendances nous dévoilent le fruit de leurs recherches. Pour Nelly Rodi, ce métier consiste à anticiper les comportements du consommateur de demain en ayant un radar sur On en permanence. La question principale est comment la crise que nous connaissons va-t-elle influencer nos intérieurs ?

"ReGénération" pourrait bien être le mot d’ordre des années à venir. Avec les crises précédentes, la nostalgie s’était installée comme une valeur refuge. Cette fois, on se libère de ce passé et on se régénére dans une maison poétique et poly sensorielle grace à la cuisine connectée et la domotique. Et oui, on retrouve confiance et espoir dans les technologies douces et les matières sensibles au service de l’humain. En quête de nouvelles énergies, l’air du temps se réconcilie avec le futur et les techno sciences pour explorer la fabrique d’un monde meilleur.

Pour commencer cet hiver attendez-vous a du blanc. En total look, il se joue des matières pour prendre d’avantage d’ampleur. Brillant, mat, nacré…le blanc est la couleur phare de cette nouvelle tendance, en rénovation de cuisine à Montpellier par exemple. L’idée principale étant d’éveiller les sens pour un appel au bien-être. Il est important de se ressourcer faire une pause avec la couleur et les formes strictes pour un retour sur soi.

Pour M. Leriche, une chose est sûre l’envie de nous affranchir de la pesanteur ambiante est bien là. Résultat c’est une légèreté bienfaisante qui souffle sur nos maisons. La poésie est au rendez-vous à travers des objets fragiles, délicats et apaisants.

«On a envie de légèreté, après le plan-anti-morosité de l’année dernière, les choses s’allègent grâce aux nouvelles fibres nylon en papier, les objets deviennent légers tout en étant solides. Après des années de design, l’aspect fragile du papier ou des biscuits en porcelaine forme un contraste avec la pesanteur ambiante. C’est pourquoi j’ai appelé cette tendance « Delight » explique cette défricheuse de tendances, qui conseille des artisans en rénovation de cuisine à Perpignan.

Vu par l’agence "croisement"s, la maison respire comme un corps vivant et hyper sensible. C’est l’impératif du beau et du sain à travers des formes organiques et bienfaisantes ainsi que des matières caressantes et sensuelles. Une maison seconde peau en quelque sorte baptisée «la body house». Un thème qui n’avait jamais été abordé jusqu’à présent dans les arts décoratifs.

Le stand consacré à ce thème a suscité des réactions très épidermiques. «Certains visiteurs ont été très enthousiastes à l’idée de présenter le corps comme un objets de beauté associé à l’art et au design, d’autres au contraire se sont montrés choqués éprouvant une sorte de répulsion face à ces objets jugés «dégoutants». En tout cas, c’est un thème qui ne laisse pas insensible » affirme François.