Comment construire une porte de clôture en bois de cèdre

Que ce soit pour construire une nouvelle porte de clôture en bois ou pour réparer ou reconstruire une porte existante, le processus est assez simple et peu coûteux. Suivons les conseils des Menuisiers Mat & Alex créateurs de mobilier bois sur mesure à Perpignan (Pyrénées Orientales).

Menuiserie : construire une porte de clôture en bois de cèdre

Étape 1

Mesurez l'ouverture à clôturer. Traduisez cette mesure en nombre de planches de clôture nécessaires. Inutile d'être trop précis à ce stade, assurez-vous simplement qu'il y a suffisamment de planches pour couvrir au moins la largeur de l'ouverture.

Étape 2

Disposez les planches de clôture côte à côte sur une surface plane. Ne laissez pas d'espace ou de vide entre les planches, car elles vont naturellement rétrécir en vieillissant et en séchant.

Étape 3

Coupez les planches de 2 x 4 pouces à la bonne taille et disposez-les sur les planches en forme de "Z", en veillant à ce que les pieds supérieurs et inférieurs du "Z" se trouvent à une distance de 8 à 12 pouces du haut et du bas de la barrière.

Étape 4

Retournez l'ensemble ou réassemblez-le avec le "Z" sur le sol et les planches sur le dessus. Vissez les planches de la clôture dans les entretoises du "Z".

Étape 5

Le portail est maintenant assemblé. Il peut être coupé à la largeur exacte requise et même être façonné en arc ou toute autre forme souhaitée.

Étape 6

Installez les charnières et le loquet du portail et le portail est prêt à être utilisé !



Conseils et avertissements sur le mobilier bois



Ne vous préoccupez pas de la taille ou de la forme exacte de la barrière avant de l'avoir assemblée. Vous pourrez alors la découper à la taille et à la forme souhaitées.