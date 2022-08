Éléments de la décoration intérieure

La décoration intérieure comporte cinq éléments principaux : la couleur, la texture, la ligne, la forme et l'espace. En utilisant chaque élément avec précaution pour unifier le design d'une pièce, vous pouvez créer un espace magnifique et inspiré. Il est important de comprendre ces éléments et la façon dont ils fonctionnent ensemble pour créer le bon style et le bon design pour votre maison.

Caractéristiques de déco intérieure

Lorsque vous choisissez du papier peint, de la peinture décorative, des tentures de fenêtre, des meubles et même de la moquette, l'une des premières choses à prendre en considération est la couleur. La couleur donne le ton d'une pièce. Elle peut la faire paraître plus grande, plus petite, plus chaude ou plus froide. Votre palette de couleurs donnera à votre espace une certaine ambiance que les visiteurs remarqueront instantanément. L'une des considérations les plus importantes en matière de décoration intérieure est de choisir des couleurs qui vont bien ensemble. La couleur peut être utilisée pour attirer l'attention sur votre point central ou pour dissimuler les éléments que vous aimez le moins. Lorsque vous sélectionnez des couleurs, essayez de choisir plusieurs couleurs de la même famille ou qui se complètent. N'essayez pas de faire en sorte que plusieurs articles soient exactement assortis. Il est presque impossible de les assortir ; il est beaucoup plus facile de choisir différentes nuances qui peuvent fonctionner ensemble.

Types de déco

La texture est le prochain élément que vous remarquerez en choisissant des pièces pour votre chambre. C'est particulièrement important pour le choix des tissus d'ameublement et des rideaux. Les textures rudes et rugueuses créeront une ambiance plus décontractée et chaleureuse. Les textures lisses et brillantes, comme la soie, donnent une impression plus formelle. Bien que vous puissiez mélanger et assortir de nombreux tissus différents, essayez de vous en tenir à ceux qui sont complémentaires. Évitez les contrastes frappants dans la texture et utilisez plutôt le contraste à votre avantage avec des éléments tels que la couleur. La texture peut également s'étendre aux sols et aux murs. De nombreux papiers peints ont des textures très distinctes, et même la peinture aura des degrés de brillance différents. Vos sols peuvent être en bois dur, en carrelage ou en moquette.

Considérez attentivement tous les éléments d'une pièce pour créer un aspect et une sensation cohérents.