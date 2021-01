Construction de piscine : la POMPE A CHALEUR FAIRLAND 12 kW

Les pompes à chaleur FAIRLAND sont équipées d'un ventilateur vertical.

Le compresseur est rotatif et l'échangeur en titane, ce qui est un gage de fiabilité et de résistance dans le temps.

L'échangeur titane vous permettra de traiter votre piscine avec un système d'électrolyse au sel, sans risque d'altération de l'échangeur.

Cette pompe à chaleur piscine est conçu pour des bassins de 40 à 50 m3 selon un constructeur de piscine de Perpignan .

Il est important pour préserver une température élevée dans la piscine de vous équipez d'une bâche à bulles qui évitera les déperditions et limitera l'utilisation de votre pompe à son stricte nécessaire.

Niveau sonore faible de 48dB.

POMPE A CHALEUR FAIRLAND 12 kW - Modèle PH45V MONO

Caractéristiques :



GARANTIE 2 ANS retour atelier



Modèle MONOPHASE

Ampérage de 10.9 à 14.1 A maximum