trouver une maison bois quatre pièces

A Perpignan c’est comme le vernissage d’une exposition de peinture dans une galerie d’art chic. Il y a du monde. Beaucoup de monde. Chacun est plutôt bien habillé car il s’agit de faire bonne impression.



Dans cette construction de maison bois à Perpignan Tout ce petit monde déambule dans cet espace épuré, blanc, regardant les murs avec un intérêt quelque peu nerveux. Les couples se murmurent des commentaires à l’oreille, certains autres prennent des notes dans un calepin. C’est comme un vernissage, sauf qu’il n’y a pas de tableaux, et encore moins de champagne et de petits fours.



La raison pour laquelle nous sommes confinés comme des saucisses sur un barbecue est que nous avons tous le même désir, ou plutôt la même angoisse: trouver un 4 pièces à Perpignan.



Peu de matériaux peuvent se vanter de réunir autant d'atouts écologiques que le bois : ressource renouvelable et locale, il participe à la vie économique et sociale, stocke du CO2 participant donc à la lutte contre l'effet de serre, respire, peut isoler du froid et du bruit En outre dans le bois, tout est bon : les dosses, les copeaux, la sciure ; tout se récupère et peut être transformé, en panneaux de dérivés de bois, par exemple.

Et pour finir, il est facilement recyclable, et ne pollue pas en fin de vie Bref, c'est le matériau idéal !