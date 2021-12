Cuisine d'extérieur, cuisine de plein air pour profiter de l'été !

Lorsqu'il fait beau et qu'on a la chance de posséder un jardin, une terrasse voir même une piscine, c'est un véritable bonheur que de pouvoir prendre ses repas en plein air !

Pour éviter les allers et retours de la cuisine au jardin et pour profiter au maximum du beau temps, on choisit souvent de préparer ses repas en extérieur.



Il existe alors plusieurs possibilités selon un spécialiste de la rénovation de cuisine Ariège :

• Le barbecue mobile est souvent le premier choix. Relativement peu couteux, il peu être déplacé en fonction du sens du vent, il nécessite peu d'entretien, se range facilement à l'abri quand arrive l'automne et permet de faire de bonnes grillade ! Gaz, électricité ou charbon, à vous de voir celui que vous préférez.

• Le barbecue fixe est généralement plus cher que le barbecue mobile mais il est également plus solide.

• Lorsqu'on décide de faire un repas un peu plus sophistiqué, on peut alors opter pour la cuisine d'extérieur, autrement appelée cuisine de plein air ou encore cuisine d'été. Deux nouvelles possibilités : en acheter une déjà montée, prête à être installée, ou bien en faire construire une dans le prolongement de la maison ou à proximité de la piscine.

Vous avez opté pour l'une de ces options ? Dites nous laquelle ! En êtes vous satisfaits ?

Toutes vos questions concernant les barbecues et cuisines d'extérieur, c'est ici qu'il faut les poser !

Partageons nos expériences et discutons des dernières tendances.