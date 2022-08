Des idées pour relooker sa salle de bain

Si la salle de bain n'est pas forcément la pièce qu'on montre en priorité à ses invités c'est en tout cas la pièce où nous passons du temps chaque jour, matin et soir. On y file aussi volontiers se détendre sous une bonne douche relaxante ou un bon bain pour les plus chanceux, quand on ne la transforme pas en spa le temps d'une session beauté !

Résultat, la salle de bain n'est pas un espace à négliger côté décoration.

La salle de bain, on doit tout simplement s'y sentir bien. Qu'il s'agisse de lui donner un peu de pep avec de jolis rangements ou de refaire intégralement sa salle d'eau du sol au plafond, voici quelques idées en direct de chez nos blogueuses, inspirées du Feng Shui pour maison et salle de bains

Fluo, douceur pastel, gris zen, les coloris nous inspirent.

Reste à déterminer l'univers qui nous correspond.

C'est parti !