Comment planifier et décorer votre bureau à domicile, 2eme partie

Étape 2 pour planifier et décorer votre bureau à domicile

Listez vos besoins en matière d'aménagement et de conception du bureau à domicile

L'accès à l'électricité sera le facteur décisif dans l'aménagement de votre bureau à domicile.

Placez votre bureau près d'une prise de courant (ou de quelques prises) pour alimenter votre ordinateur, votre éclairage, votre imprimante, votre télécopieur, votre scanner, etc. Les plafonniers sont nécessaires pour réduire la fatigue oculaire. Assurez-vous qu'il est possible de les installer s'ils n'existent pas déjà. Éclairage naturel. Essayez de placer votre bureau près d'une fenêtre. La lumière naturelle vous rend plus productif lorsque vous travaillez et ajoute une touche de calme à votre espace de travail. Disposez le reste de votre mobilier de bureau autour de la fenêtre.

Couleur des murs du bureau Couleur des murs du bureau

Utilisez une peinture rénovation de couleur vive avec une finition semi-brillante pour un look énergique et vibrant. Pour créer un espace de travail calme, peignez avec une couleur plus profonde ou une couleur sourde qui est plate ou coquille d'œuf.

Choisissez le nécessaire pour votre bureau à domicile

Avant de vous rendre au magasin de meubles de bureau, sachez quel type de bureau, de chaise, d'armoire à dossiers, d'éclairage et autres articles seront nécessaires à votre bureau à domicile. Planifiez la façon dont les meubles s'adapteront à l'espace disponible afin de savoir ce dont vous aurez besoin avant de faire vos achats de bureau à domicile. Poste de travail Le bureau est la pièce maîtresse de votre bureau et l'élément dont vous devez vous assurer qu'il correspond à votre taille, à vos besoins en matière d'espace de travail et à votre espace de tiroir et/ou de rangement. Il existe de nombreuses options pour un bureau, notamment les bureaux d'angle, les postes de travail linéaires, les bureaux de style secrétaire, les armoires d'ordinateur, et bien plus encore. Rangement Certains documents importants devront être placés dans un endroit où vous saurez exactement où ils se trouvent, et non dans une pile sur votre bureau.

Une armoire à dossiers est un élément important de votre bureau à domicile. Vous pouvez vous en passer, mais vous serez agréablement surpris de voir à quel point vous serez organisé lorsque vous pourrez

classer vos documents.

Les bibliothèques ou les étagères offrent un espace pour vos livres et vos boîtes de logiciels informatiques, mais sont également un excellent moyen de ranger vos fournitures de bureau supplémentaires. Trouvez des paniers élégants ou d'autres supports pour ranger vos stylos, trombones, post-it, etc. Ils seront à portée de main mais hors de votre chemin. Éclairage de votre bureau à domicile

Un éclairage approprié doit illuminer l'ensemble de votre bureau. Veillez à ce qu'ils soient suffisamment lumineux pour éclairer toute la pièce. Une lampe de travail sur votre bureau vous permettra de vous concentrer sur ce sur quoi vous travaillez et de réduire la fatigue oculaire due à l'écran de votre ordinateur.