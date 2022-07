Qu'est ce que le confort modulable de la maison ?

Etat de ce qui peut s’adapter, se moduler en fonction du cycle de vie, de l’évolution des modes de vie.

Jongler entre évolution et construction de la maison

Le concept de maison évolutive ? Pouvoir agrandir sa maison au gré des évolutions de la famille. Nos modes de vie changent. La maison doit suivre et s'adapter au cycle de vie de ses habitants. Construire une maison évolutive, c'est s'assurer de concevoir une maison satisfaisant des besoins actuels tout en anticipant des évolutions futures. Il faut s'imaginer un couple qui décide de faire construire sa maison. Il n'a dans un premier temps ni les ressources, ni le besoin de « voir » plus grand. Certains construisent même des maisons en blocs polystyrène : ce sont des maisons construisent comme des legos avec des blocs mi-beton mi-polystyrène à emboiter (blocs isolants à "bancher"). Très tendance...



Il décide de se munir d'une voiture. La maison se dote alors d'un garage à ossature bois, système constructif léger et facile à mettre en oeuvre. La famille s'élargit. Un enfant de plus. Un adolescent qui évolue et qui aspire à plus d'indépendance. La maison s'agrandit. Une chambre annexe est construite selon une isolation thermique par l'extérieur (ITE) en Ariège. Puis, le jeune adulte quitte le cocon familial. Plus facile d'accès, la chambre du rez-de-chaussée devient celle des parents vieillissants.



Bien vieillir à domicile. C'est possible

En 2015, plus de 2 millions de personnes auront plus de 85 ans en France. La majorité souhaite vieillir à domicile. Si vivre plus longtemps est une chance, l'habitat doit accompagner cette évolution. La maison doit répondre à des contraintes d'accessibilité et de déficience visuelle, d'ou une maison évolutive :

dimensionnement optimal des espaces de circulation,

largeur des portes réfléchie : 1.60 m pour les portes donnant sur l'extérieur, 90 cm de large pour les portes intérieures,

ouvertures de portes motorisées avec détecteur de présence,

contrastes de couleurs : ex. crédence verte versus plan de travail gris taupe pour la cuisine,

textures variées de matériaux : porte intérieure en placage bois, porte tiercée en bois et vitrée, poignée de porte avec matériaux chauds, parquet en chêne massif,

apport de lumière artificielle dense au sein des locaux.

Il est également possible d'ajouter des appareils pour vous aider à monter les escaliers comme les Monte-Escaliers.

Vieillir à domicile devient possible quand l'habitat accompagne les changements induits par le vieillissement.